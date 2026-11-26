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Напад на гравця клубу «Арандас» стався після завершення гри. За повідомленнями, озброєні злочинці на мотоциклах відкрили по ньому вогонь.

Повідомляється, що гравець був убитий злочинцями на мотоциклах. В результаті інциденту також постраждав один чоловік.

26-річний Чавес раніше він виступав за клуб третього за силою чемпіона дивізіону Мексики «Атлетіко Сан-Франсіско-дель-Рінкон».

Після цього він був гравцем любительського клубу «Арандас».

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