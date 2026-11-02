У Нью-Йорку розпочинається суд над двома пітчерами MLB у справі про ставки — Al Jazeera

У понеділок у федеральному суді Брукліна в Нью-Йорку розпочинається розгляд справи проти колишніх пітчерів Cleveland Guardians Еммануеля Класе та Луїса Ортіса. Їх обвинувачують у прийнятті хабарів і змові з людьми, які робили ставки та заробили сотні тисяч доларів на вгадуванні параметрів окремих подач у матчах Головної ліги бейсболу.

Класе та Ортіс не визнають провини. Обидва перебувають у неоплачуваній відпустці в клубі, яка не є дисциплінарним стягненням, до завершення розгляду справи.

Обвинувачення щодо ставок на подачі

Як повідомляє Al Jazeera, за даними обвинувального висновку, пітчери отримали тисячі доларів виплат, допомагаючи двом беторам із Домініканської Республіки виграти щонайменше 460 тисяч доларів. Ставки робили на швидкість і результат певних подач під час матчів.

Прокурори стверджують, що Класе почав передавати беторам інформацію про свої подачі у 2023 році, а у 2025 році залучив до схеми Ортіса. Захист Ортіса намагався домогтися окремого розгляду його справи, однак клопотання не задовольнили.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція захисту та перебіг процесу

Пітчерам інкримінують змову з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку, змову щодо шахрайства з чесними послугами, змову з метою відмивання коштів і змову для впливу на спортивні змагання шляхом хабарництва.

Адвокати, як очікується, наполягатимуть, що спортсмени не діяли спільно з беторами, а змінювали розташування подач із тактичних причин, щоб ускладнити дії відбивальників. Суддя Кійо А. Мацумото висловила сподівання швидко завершити відбір присяжних, аби сторони змогли виступити зі вступними промовами того ж дня.

У п’ятницю суддя також заборонила прокуратурі показувати присяжним докази того, що Класе заборгував 500 тисяч доларів податків у США. Причиною стало те, що захист отримав ці матеріали лише за кілька днів до цього, після встановленого строку передання доказів. MLB і Cleveland Guardians заявили про повну співпрацю зі слідством; ліга повідомила, що звернулася до федеральних правоохоронців після виявлення незвичайної активності у ставках.

Читай нас у