У ПАР Жан Верстер став виконувачем обов’язків президента ASA — Daily Maverick

У ПАР Жана Верстера призначили виконувачем обов’язків президента національної легкоатлетичної федерації Athletics South Africa (ASA). Він замінив Джона Матане, який до цього виконував обов’язки глави організації після відсторонення президента Джеймса Молої, повідомляє Daily Maverick.

Тимчасове керівництво до 28 листопада

Верстера обрали під час засідання правління ASA 30 жовтня 2026 року. Він також є головою підрозділу Track and Field у федерації. Тимчасове призначення діятиме до засідання ради ASA 28 листопада, де мають обрати новий тимчасовий склад керівництва та визначити подальші кроки.

У засіданні правління брав участь президент Конфедерації легкої атлетики Південної Африки (Saca) Закеле Дламіні — як представник World Athletics та Африканської конфедерації легкої атлетики. Після нетривалої участі й добровільного виходу Матане із зустрічі Дламіні доручив іншим членам правління призначити виконувача обов’язків президента.

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План реформ для міжнародних організацій

ASA також проведе стратегічну зустріч 13–15 листопада за участю Дламіні. На ній планують остаточно сформувати дорожню карту, яка має привести структуру управління та діяльність федерації у відповідність до вимог World Athletics і Африканської конфедерації легкої атлетики.

Після розгляду та затвердження радою ASA цей план передадуть міжнародній і континентальній легкоатлетичним організаціям. World Athletics у листі від 15 жовтня вимагала від ASA масштабних змін у керівництві та конституції федерації, попередивши про можливу повну заборону для південноафриканських спортсменів у разі невиконання вимог.

За даними ASA, Джеймса Молої раніше усунули з посади президента федерації після того, як його визнали винним у неналежному використанні кредитної картки організації.

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