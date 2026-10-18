У Польщі Богданка ЛУК Люблін перемогла ЗАКСУ 3:0 без Леона — Interia Sport

У Польщі Богданка ЛУК Люблін перемогла ЗАКСУ Кендзежин-Козьле з рахунком 3:0 у першому турі чоловічої TAURON Liga. Віце-чемпіони Польщі виграли виїзний матч без Вільфредо Леона, який залишився в запасі. Interia Sport повідомляє, що японський догравальник Ран Такахаші у дебютному матчі в польській лізі набрав 15 очок.

Перевага гостей у трьох сетах

Команда з Любліна виграла партії з рахунком 25:23, 25:22 та 25:21. У першому сеті гості швидко відірвалися на чотири очки, а Такахаші до завершення партії записав до активу дев'ять балів. ЗАКСА зрівняла рахунок — 18:18, але в останньому розіграші помилився розігрувальний господарів Марцін Кравецький.

У другому сеті ЗАКСА після ейсу Томаса Пужоля вийшла вперед — 11:10. Утім, Богданка ЛУК перехопила ініціативу після контратаки Такахаші за рахунку 18:16. У цій партії Миколай Савицький набрав шість очок, а Матеуш Маліновський — п'ять.

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Грозданова визнали MVP

Третій сет люблінська команда розпочала ривком 6:1. Помітну роль у цьому відрізку відіграв центральний блокувальник Алекс Грозданов, який відзначився результативними блоком та атакою. Саме Грозданова визнали найкращим гравцем матчу.

Тренер Богданки ЛУК Стефан Антіга також залишив у запасі діагонального Кевіна Сасака, який згодом отримав короткий ігровий час. Ліберо Томохіро Огава провів перший матч у польській лізі за люблінський клуб і, за даними видання, вдало діяв у прийомі та захисті. У ЗАКСИ через травму не грав розігрувальний Квінн Айзексон, а німця Яна Циммерманна не встигли зареєструвати на перший матч сезону.

Минулого сезону Богданка ЛУК Люблін здобула Кубок Польщі, Суперкубок Польщі та срібні медалі національної першості.

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