У Польщі десять клубів Екстракласи вибули з Кубка країни — RMF24

У Польщі в 1/16 фіналу футбольного Кубка країни вже вибули десять команд Екстракласи. У вівторок боротьбу за трофей завершили ГКС Катовіце, «Мотор» Люблін і «Пяст» Гливиці, повідомляє RMF24.

Пенальті у Гливицях і Любліні

Чинний володар Кубка Польщі «Гурнік» Забже пройшов «Пяст» Гливиці лише в серії пенальті. Після безгольової нічиєї точнішими в одинадцятиметрових ударах були футболісти із Забже.

«Мотор» Люблін також вибув після серії пенальті, поступившись «Ракуву» Ченстохова. Найбільшим сюрпризом вівторкових матчів стала поразка ГКС Катовіце від представника другого дивізіону «Гурніка» Ленчна — 0:1. Минулого сезону команда з Катовіце дісталася півфіналу турніру.

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Матчі, що залишилися

Раніше з Кубка Польщі вилетіли «Легія» Варшава, «Відзев» Лодзь, «Погонь» Щецин, «Заглембє» Любін, а також три клуби з Кракова — «Вісла», «Вєчиста» та «Краковія».

Решту поєдинків 1/16 фіналу заплановано на середу і четвер. У середу зіграють «Лехія» Гданськ — «Ягеллонія» Білосток та «Сярка» Тарнобжег — «Лех» Познань. У четвер відбудеться матч «Полонії» Варшава з «Короною» Кельце. Переможця в цих поєдинках визначають в одному матчі, а господарем є команда з нижчого дивізіону.

Жеребкування пар 1/8 фіналу відбудеться в п’ятницю о 12:30. Матчі цієї стадії заплановані на початок грудня, а фінал Кубка Польщі має пройти 2 травня 2027 року на стадіоні PGE Narodowy у Варшаві.

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