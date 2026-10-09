У США довічно відсторонили від спорту екстренера збірної з гімнастики Артура Акопяна

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Центр безпечного спорту США довічно усунув від спортивної діяльності колишнього тренера збірної США зі спортивної гімнастики Артура Акопяна. Рішення пов’язане з неправомірною поведінкою та можливими проявами сексуальних домагань.

Раніше кілька американських гімнасток заявляли, що Артур Акопян застосовував до них фізичне насильство, коли вони були дітьми.

65-річний Акопян працював із низкою відомих спортсменок. Серед його учениць — олімпійська чемпіонка в командній першості та срібна призерка Олімпіади в опорному стрибку Маккейла Мароні.

Рішення Центру безпечного спорту США передбачає довічне відсторонення Акопяна від участі у спортивній діяльності. Воно пов’язане з розглядом звинувачень у неправомірній поведінці та можливих сексуальних домаганнях.

Про це повідомила пресслужба Центру безпечного спорту США.

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