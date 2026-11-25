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Головний менеджер збірної України Олексій Таргонський відреагував на скандальні заяви Михайла Мудрика щодо організації побуту національної команди. За словами представника збірної, претензії футболіста не відповідають дійсності, а команда виконувала всі його додаткові побажання.

Таргонський розповів, як організовують проживання та тренування гравців під час виїздів на матчі, а також пояснив, як у команді забезпечують безпеку та харчування футболістів.

Таргонський зізнався, що був здивований скаргами Михайла Мудрика на відсутність доступу до тренажерної зали в окремих готелях.

За його словами, якщо готель не має власного спортивного залу, необхідне обладнання привозять і облаштовують для занять в одній із вільних кімнат.

Менеджер також наголосив, що програму фізичних вправ для футболістів визначають фахівці з фізичної підготовки, а не самі гравці. Водночас Мудрику дозволяли окремо від команди відвідувати фітнес-клуб, якщо він цього хотів.

Окремо Таргонський спростував заяви Мудрика про те, що Українська асоціація футболу нібито не забезпечувала належної охорони гравців та їхнього особистого майна.

За його словами, у збірної є власний офіцер безпеки, який організовує роботу охорони та наймає відповідних працівників. Вони стежать, щоб сторонні люди не мали можливості контактувати з футболістами.

Менеджер припустив, що Мудрик міг не розпізнати охоронців, оскільки зазвичай ті ходять у формі національної команди.

Таргонський також прокоментував претензії щодо харчування. За його словами, за нього відповідає штатний кухар збірної Олег Дендеберя.

Усі футболісти харчуються за принципом «шведського столу» зі спільних ємностей, тому, як пояснив менеджер, додати щось окремо до їжі Мудрика було неможливо.

Крім того, УАФ не забороняла футболістові користуватися послугами власних спеціалістів. Мудрик мав змогу окремо працювати з реабілітологом і фізіотерапевтом.

«Усе, чого він хотів, він отримував. Можливо, інші гравці дивилися на це не з найкращого боку, але, повторюся, для Михайла виконали всі додаткові побажання. Головний тренер завжди йшов йому назустріч», — наголосив Таргонський.

На тлі заяв менеджерів збірної особливе здивування у співробітників УАФ викликали звинувачення Михайла Мудрика щодо потрапляння мельдонію до його організму.

Футболіст заявляв, що відповідальність за це нібито лежить на головній команді, через що він був змушений провести поза футболом півтора року. Водночас, за наведеними у матеріалі даними, Мудрик не надав доказів на підтвердження цих звинувачень.

Про це Таргонський розповів в інтерв’ю UA-Football.

Нагадаємо, український футболіст Михайло Мудрик емоційно відреагував на критику через інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону. Свою відповідь він опублікував у соціальній мережі Threads, використавши нецензурну лексику.

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