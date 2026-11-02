Удінезе звільнив тренера Косту Руньяїча — Interia Sport

Італійський футбольний клуб «Удінезе» оголосив про звільнення Кости Руньяїча з посади головного тренера першої команди. Про рішення клуб повідомив у заяві для вболівальників.

Офіційна заява Удінезе

Як повідомляє Interia Sport, в «Удінезе» заявили, що звільнили Руньяїча з посади тренера першої команди. У клубі зазначили, що співпраця наставника з «б'янконері» завершилася після понад двох років роботи.

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У заяві італійський клуб подякував Руньяїчу та його штабу за роботу й побажав їм успіхів у подальшій професійній кар'єрі. Також в «Удінезе» наголосили, що за цей період команді вдалося досягти важливих цілей, не уточнюючи їх.

Згадки про збірну Польщі

Руньяїч раніше працював із польськими клубами «Легія» та «Погонь». За даними видання, його пов'язують зі збірною Польщі. Після оголошення «Удінезе» тренер залишився без роботи.

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