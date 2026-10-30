УЄФА може визначити суперника президента ФІФА Інфантіно наступного тижня — The Guardian

УЄФА та її союзники наблизилися до визначення кандидата, який змагатиметься з президентом ФІФА Джанні Інфантіно на виборах у березні. Особу претендента можуть погодити вже наступного тижня, повідомляє The Guardian.

Кандидати мають підтвердити участь у виборах до 18 листопада. Якщо кандидатуру остаточно погодять, її представлять виконавчому комітету УЄФА та керівникам національних футбольних асоціацій конфедерації під час онлайн-зустрічі.

Пошук кандидата

УЄФА може оголосити про висунення якомога ближче до дедлайну, щоб уникнути можливих недобросовісних дій проти претендента. Водночас деякі джерела видання вважають, що відповідні зустрічі можуть скликати протягом семи днів.

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Серед можливих претендентів у футбольних колах згадували колишнього тренера «Арсеналу» Арсена Венгера, який є керівником напряму глобального розвитку футболу у ФІФА. Однак, за даними видання, його кандидатуру серйозно не розглядали. Переговори з потенційними номінантами активізувалися попри те, що президент Азійської футбольної конфедерації шейх Салман бін Ібрагім аль-Халіфа підтримав прагнення Інфантіно балотуватися на четвертий термін.

Шанси на виборах

Для перемоги над Інфантіно супернику потрібно буде здобути підтримку не лише європейського блоку, а й значної кількості голосів з Азії, КОНКАКАФ та Африки. Для обрання необхідно набрати 106 голосів, а підтримка європейських асоціацій у таємному голосуванні також не гарантована.

УЄФА паралельно надіслала ФІФА 42 запитання щодо управління та ухвалення рішень, зокрема щодо схеми Fifa Forward Enterprise. ФІФА має відповісти до понеділка — дедлайн встановив УЄФА. ФІФА звинуватила УЄФА у «переслідуванні» та «дезінформації» і заперечила неправомірні дії Інфантіно. Сам президент ФІФА заявив, що організація відповість на всі запитання настільки, наскільки це дозволяє процедура.

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