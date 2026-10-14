УЄФА наклав на Боснію і Герцеговину штрафи на 40 500 євро — Interia Sport

Апеляційний орган УЄФА наклав на Футбольний союз Боснії і Герцеговини п’ять штрафів загальною сумою 40 500 євро після матчу Ліги націй проти Польщі в Зеніці, який відбувся 5 жовтня. Рішення також передбачає часткове закриття стадіону на найближчій домашній грі збірної в змаганнях УЄФА, однак виконання цієї санкції призупинене на два роки.

Штрафи за інциденти на стадіоні

Як повідомляє Interia Sport, найбільший штраф — 15 тисяч євро — призначили у зв’язку з расистською та/або дискримінаційною поведінкою вболівальників, зазначеною в рішенні УЄФА. Також організація постановила частково закрити стадіон — на 5% його місткості — під час наступного домашнього матчу збірної Боснії і Герцеговини в турнірах УЄФА.

Виконання покарання щодо часткового закриття арени призупинене на дворічний випробувальний термін, який обчислюється від дати рішення.

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Інші санкції

Ще 10 тисяч євро боснійський футбольний союз має сплатити за затримку початку матчу, спричинену командою. За використання лазерного вказівника УЄФА оштрафував союз на 8 тисяч євро.

Окремо призначено 3 тисячі євро штрафу за використання піротехніки та 4 500 євро — за кидання піротехнічного предмета. У переліку звинувачень УЄФА також зазначила затримку початку гри головним тренером Сергеєм Барбарезом. Матч на стадіоні «Біліно Полє» завершився перемогою Боснії і Герцеговини над Польщею з рахунком 1:0.

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