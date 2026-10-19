УЄФА не допустила комплекти форми Барселони до матчу з ПСЖ — Interia Sport

За даними Interia Sport, УЄФА не допустила другий і третій комплекти форми «Барселони» до матчу Ліги чемпіонів проти ПСЖ у Парижі, Франція, на стадіоні «Парк де Пренс». Каталонська команда має зіграти в яскраво-помаранчевих футболках, які використовувала в сезоні 2025/26.

Рішення щодо форми

Про зміну повідомив журналіст Бернат Солер в ефірі програми Tot Costa на Catalunya Radio. За його даними, домашня форма ПСЖ виявилася надто схожою за кольорами на третій комплект «Барселони». Водночас УЄФА не дозволила гостям використати ані другий, ані третій комплект екіпірування.

«Барселона» прибула до Парижа в понеділок, а матч із ПСЖ має відбутися наступного дня. У матеріалі також зазначається, що клуб уже стикався зі схожою ситуацією: минулого сезону Ла Ліга в окремих матчах не погоджувала комплекти форми команди через подібність до екіпірування господарів поля.

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Втрати у захисті

За інформацією видання, через травми проти ПСЖ не зіграють захисники Жуль Кунде та Ерік Гарсія. Це може змусити головного тренера Гансі Фліка змінити побудову оборони.

ЗМІ також припускають, що шанс вийти на поле може отримати лівий захисник Алехандро Бальде. За даними Interia Sport, цього сезону він провів 12 хвилин у матчі проти «Расінга» із Сантандера.

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