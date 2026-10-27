УЄФА перенесла матч Ренна з Олімпіакосом через протести у Франції — Interia Sport

УЄФА перенесла матч Ліги Європи між французьким «Стад Ренном» і грецьким «Олімпіакосом» через заплановані на 5 листопада страйки та демонстрації у Франції. Гра, яка мала розпочатися в четвер о 18:45, відбудеться в середу, 4 листопада, о 16:30.

Рішення через безпекові обмеження

Як повідомляє Interia Sport, влада департаменту Іль і Вілен заборонила проводити поєдинок у початково визначений час. Причиною назвали заплановані суспільні протести та неможливість гарантувати необхідні умови безпеки для футбольного матчу.

В УЄФА заявили, що французька влада поінформувала організацію про нездатність забезпечити необхідний рівень безпеки під час гри. Після консультацій з місцевою владою та обома клубами було ухвалено рішення провести зустріч на день раніше.

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У складі Ренна грають польські футболісти

За «Стад Ренн» виступають польські футболісти Пшемислав Франковський і Себастьян Шиманський. У попередньому матчі чемпіонату Франції проти «Страсбура» Шиманський оформив дубль, а Франковський віддав результативну передачу. «Ренн» переміг із рахунком 3:0.

У двох стартових турах Ліги Європи «Стад Ренн» обіграв ОФІ з Криту з рахунком 2:1 та зіграв унічию 2:2 з «Ювентусом». «Олімпіакос» у цих матчах переміг «Ягеллонію» — 2:1, а також «Олімпік» Марсель — 1:0.

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