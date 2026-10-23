УЄФА покарав угорських фанатів за поведінку на матчі з Україною

УЄФА покарав Федерацію футболу Угорщини після матчу зі збірною України в словацькій Трнаві. Дисциплінарний комітет висунув угорській стороні п'ять звинувачень через поведінку вболівальників, зокрема використання піротехніки, пошкодження стадіону та дискримінаційні дії. Угорці мають сплатити майже 80 тисяч євро штрафу, а наступний виїзний матч проти Грузії проведуть без підтримки своїх фанатів.

УЄФА опублікував рішення Дисциплінарного комітету щодо інцидентів під час матчу між збірними України та Угорщини в словацькій Трнаві. Порушення стосувалися поведінки угорських уболівальників на гостьовому секторі стадіону. Угорській федерації футболу висунули п'ять звинувачень:

Кидання сторонніх предметів на поле або в інші зони стадіону.

Пошкодження стадіону та його майна.

Неповага до національного гімну суперника.

Використання піротехніки під час матчу.

Дискримінаційна поведінка вболівальників.

За ці порушення УЄФА застосував до угорської федерації фінансові та спортивні санкції.

Наступний виїзний матч — без фанатів

Одним із наслідків стало реальне застосування покарання, яке раніше було умовним. Ще два роки тому дисциплінарний комітет УЄФА призначив Угорщині покарання у вигляді виїзного матчу із закритим гостьовим сектором. Тоді його виконання відклали за умови, що федерація не допускатиме нових порушень. Тепер умовна санкція набула чинності. Це означає, що 14 листопада під час виїзного матчу проти Грузії угорська збірна не матиме підтримки своїх уболівальників на трибунах гостьового сектору.

Крім того, Федерація футболу Угорщини має сплатити штраф майже на 80 тисяч євро. Найбільшу частину суми — 30 тисяч євро — призначили саме за дискримінаційну поведінку фанатів.

Як виступає збірна України

У матчі проти Угорщини збірна України поступилася з рахунком 1:2. Поєдинок відбувся у словацькій Трнаві, де українська команда формально грала вдома. Після цього матчу підопічні Андреа Мальдера посідають третє місце у своїй групі дивізіону B Ліги націй. Ця позиція може вплинути на майбутнє жеребкування відбору на чемпіонат Європи. Якщо Україна залишиться третьою, то, за наведеним у матеріалі прогнозом, може потрапити до третього кошика під час жеребкування кваліфікації. Це підвищує ризик зустрітися з сильнішими суперниками вже на етапі відбору.

Якби збірна України посіла перше або друге місце, вона могла б розраховувати на другий кошик. У такому разі під час жеребкування потенційно було б менше шансів отримати суперників із найвищим рейтингом. Отже, для України важливо поліпшити становище в групі, тоді як Угорщина після матчу в Трнаві зіткнулася з дисциплінарними санкціями з боку УЄФА. Рішення оприлюднили на офіційному сайті УЄФА.

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