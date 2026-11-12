УЄФА призначив на матч Ліги націй фартового для збірної України арбітра

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Матч Ліги націй 2026/27 між збірними Північної Ірландії та України, який відбудеться 14 листопада на стадіоні «Віндзор Парк» у Белфасті, судитиме бригада арбітрів на чолі з 37-річним французом Франсуа Летексьє.

Асистентами рефері призначені його співвітчизники Сіріль Муньє та Мехді Рахмуні, четвертим суддею виступить Жеремі Стіна, а за систему відеодопомоги арбітрам (VAR) відповідатимуть німець Роберт Шрьодер та француз Ерік Ваттельє. Для Летексьє це стане третьою зустріччю з українськими командами: раніше за його суддівства київське «Динамо» перемогло австрійський «Штурм» у кваліфікації Ліги чемпіонів, а донецький «Шахтар» здолав «Маккабі» з Тель-Авіва у плейоф Ліги Європи.

Стартовий свисток поєдинку прозвучить 14 листопада о 21:45 за київським часом.

Джерело: видання «Главком».

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