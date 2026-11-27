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Європейський футбольний союз прокоментував інциденти на матчах «Марсель» – «Левскі» та «Бешикташ» – «Хапоель». Після нападу фанатів французького клубу на вболівальників «Левскі» постраждали понад 10 громадян Болгарії.

Під час гри «Бешикташ» – «Хапоель» охорона стадіону вирішила відібрати прапор Палестини у фаната «Бешикташа» – у результаті почалася сутичка і поліція застосувала сльозогінний газ.

«УЄФА рішуче засуджує серйозні епізоди насильства та заворушень, включаючи зіткнення з уболівальниками на стадіоні, що сталися на матчах Ліги Європи.

Насильство, агресія, ненависть та будь-які форми провокаційної, дискримінаційної чи екстремістської поведінки неприпустимі у футболі. Змагання УЄФА ґрунтуються на принципах поваги, чесної гри, єдності та безпеки. Події, що відбулися на згаданих матчах, суперечать цим основним цінностям та меті УЄФА – забезпеченню проведення футбольних матчів у дусі миру, взаємної поваги та спортивної справедливості», – йдеться у заяві УЄФА.

УЄФА призначила інспекторів з етики та дисциплінарних питань для проведення дисциплінарних розслідувань інцидентів та вивчення всіх наявних доказів з метою встановлення відповідних фактів та обставин.

Нагадаємо, Ющенко, Ахметов, Гордон і Усики підтримали Шахтар перед матчем із Фенербахче.

Раніше Арда Туран назвав матч із Фенербахче найгіршим для Шахтаря в Лізі чемпіонів.

Турецький «Фенербахче» здобув перемогу над донецьким «Шахтарем» з рахунком 1:0 у матчі п’ятого туру лігового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбувся у Лондоні, Велика Британія, на стадіоні «Стемфорд Брідж», а єдиний м’яч у другому таймі забив Ведат Мурікі.

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