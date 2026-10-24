Уельс переміг Японію 17:0 у матчі WXV — BBC Sport

BBC Sport повідомляє, що збірна Уельсу з регбі перемогла Японію з рахунком 17:0 у матчі серії WXV у Токіо. Валлійська команда здобула другу перемогу в кампанії, занісши три спроби, тоді як японки очок не набрали.

Спроба Локвуд перед перервою

Матч проходив за складних погодних умов: сильний вітер, дощ і висока вологість ускладнювали гру для обох команд. У першому таймі тривалий час не було очок, однак на 35-й хвилині Серен Локвуд занесла першу спробу. Після реалізації Уельс пішов на перерву з перевагою 7:0.

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Три спроби Уельсу

У другому таймі центрова Уельсу Фрея Белл залишила поле через травму коліна, яка виглядала серйозною. Келсі Джонс занесла спробу після розіграшу ауту, а наприкінці матчу Локвуд оформила дубль. У складі Японії Асарі та Йошіда побували в син-біні.

Команди, які посідали 11-те та 12-те місця у світовому рейтингу відповідно, зустрінуться знову наступної суботи в місті Куміґая.

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