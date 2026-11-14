Угорщина перемогла Грузію та очолила групу збірної України в Лізі націй

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У п’ятому турі Ліги націй сезону 2026/27 збірна Угорщини обіграла команду Грузії з рахунком 2:0. Завдяки цій перемозі угорці вийшли на перше місце в групі, де також виступає Україна.

«Хрестоносці» впродовж тривалого часу нав'язували конкуренцію гостям. Проте, у фінальні 20 хвилин мадяри зуміли дотиснути Грузію. Угорська збірна забила кавказькій команді двічі.

Спершу не обійшлося без допомоги господарів. Після навісу Собослаї з кутового Двалі головою зрізав м'яч у власні ворота. А потім Варга в контратаці замкнув дальню стійку після прострілу того ж Собослаї.

Завдяки перемозі збірна Угорщини принаймні тимчасово вийшла в лідери групи B2 Ліги націй. Команда Марко Россі набрала 10 очок. У фінальному турі угорці протистоятимуть Північній Ірландії удома.

Тим часом Мальдера визначився зі стартовим складом України на матч проти Північної Ірландії.

До цього збірна України U-19 сенсаційно перемогла Італію у відборі на Євро-2027.

Нагадаємо, Буковина впевнено перемогла Лівий Берег у перенесеному матчі УПЛ.

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