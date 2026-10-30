Угорщина внесла законопроєкт проти політиків у спортклубах — Balkan Insight

Уряд Угорщини 24 жовтня подав до парламенту законопроєкт, що має заборонити політикам обіймати керівні посади у спортивних федераціях і великих клубах. Ініціатива є частиною реформи системи фінансування спорту: після 16 років правління партії «Фідес» Віктора Орбана значна частина угорського спорту залежить від державних коштів, повідомляє Balkan Insight.

Згідно з проєктом, міністри, державні секретарі, депутати, лідери партій та інші високопосадовці не зможуть бути президентами, віцепрезидентами або членами правління національних спортивних федерацій чи клубів, що мають понад 500 зареєстрованих спортсменів. Обмеження діятимуть під час перебування на посаді та ще чотири роки після її завершення. Остаточне голосування у парламенті може відбутися наприкінці листопада.

Прем’єр-міністр Петер Мадяр раніше заявляв, що угорський спорт перетворили на сферу політичного впливу, а політики «Фідес» ставилися до федерацій і клубів як до власних феодальних володінь. Якщо закон ухвалять, колишній глава МЗС Петер Сійярто має залишити футбольний клуб «Кішпешт-Гонвед», а колишній директор «Фідес» Габор Кубатов — посаду президента «Ференцвароша». Член Європарламенту від «Фідес» Тамаш Дойч також мав би піти з керівництва МТК «Будапешт».

Зміна системи фінансування

Уряд також планує з січня 2027 року скасувати схему TAO, яка з 2011 року дозволяла прибутковим компаніям спрямовувати частину податку на прибуток безпосередньо спортивним організаціям, а не до державного бюджету. Нею могли користуватися футбольні, гандбольні, баскетбольні, хокейні, ватерпольні та волейбольні структури.

Державний секретар зі спорту Аттіла Кальнокі-Кіш визнав, що система сприяла розвитку спортивної інфраструктури, однак частину об’єктів збудували без належного врахування ефективності експлуатації та довгострокової стійкості. За його словами, деякі інвестиції були суттєво завищеними, а політичний вплив впливав на рішення про фінансування та спотворював конкуренцію між клубами.

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TAO планують замінити приблизно 410 млн євро прямого державного фінансування. Загальний обсяг щорічної підтримки спорту, за задумом уряду, має залишитися на рівні близько 1,24 млрд євро, але зміниться механізм ухвалення рішень про розподіл коштів.

Перевірка коштів «Ференцвароша»

Одним із найпомітніших прикладів перевірки старої системи став «Ференцварош». У 2016–2017 роках клуб отримав близько 68 млн євро державних коштів на будівництво спортивного комплексу «Фрадіварош» у будапештському Неплігеті, який так і не звели. Згідно зі звітами клубу, які оприлюднило Міністерство спорту, 31 млн євро передали компанії, що управляє футбольною командою; вона використала ці кошти для підписання 38 гравців у 2019–2024 роках.

У червні група вболівальників поскаржилася до державного аудиторського органу, після чого поліція почала розслідування за підозрою в незаконному використанні коштів. У серпні Кальнокі-Кіш і Міністерство внутрішніх справ відхилили звітність клубу, вимагали повернути всю суму та подали кримінальну скаргу, вказавши, зокрема, на можливе бюджетне шахрайство і зловживання службовим становищем.

«Ференцварош» і Кубатов заперечують порушення. На прохання клубу у вересні міністерство призначило повторну перевірку звітності; розслідування тривають.

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