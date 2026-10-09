Угорський футбольний клуб включив 11 безпритульних собак до заявки на матч

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«Залаегерсег» здивував уболівальників незвичайною заявкою на матч чемпіонату Угорщини проти «Ніредьхази». Клуб опублікував список, до якого потрапили 11 безпритульних собак.

Замість футболістів у заявку «Залаегерсега» потрапило 11 бездомних собак.

Акція була організована з метою привернути увагу на проблеми з бездомними собаками. «Залаегерсег» вирішив підтримати ініціативу щодо пошуку господарів для тварин, які не мають домівки.

Матч «Залаегерсег» – «Ніредьхаза» пройде в неділю, 11 жовтня.

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