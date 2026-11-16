Україна – Грузія: де дивитися матч Ліги націй

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Збірні України та Грузії зіграють 17 листопада у 6-му турі Ліги націй.

Поєдинок розпочнеться о 21:45 у словацькому Кошице.

Трансляцію покажуть на MEGOGO за відповідними передплатами, а також безплатно на телеканалі MEGOGO СПОРТ в ефірі Т2 та кабельних мережах.

Вінгер азербайджанського «Карабаху» Олексій Кащук уперше зіграв за головну команду України. Для футболіста це дебют на рівні національної збірної.

Раніше Угорщина перемогла Грузію та очолила групу збірної України в Лізі націй.

До цього збірна України U-19 сенсаційно перемогла Італію у відборі на Євро-2027.

Нагадаємо, Буковина впевнено перемогла Лівий Берег у перенесеному матчі УПЛ.

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