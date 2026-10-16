Українка Аліна Філіпович стала дворазовою чемпіонкою світу з вільної боротьби

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Українська борчиня Аліна Філіпович здобула золоту нагороду чемпіонату світу з вільної боротьби та вдруге у своїй кар’єрі стала чемпіонкою світу.

«Аліна Філіпович — дворазова чемпіонка світу з вільної боротьби», — йдеться в повідомленні відомства.

За інформацією Міністерства молоді та спорту України, українська спортсменка поповнила свою колекцію нагород ще одним золотом світової першості.

Раніше Аліна Філіпович ставала чемпіонкою світу серед кадетів у 2021 році, а також здобула золото на чемпіонаті світу U23 у 2024 році.

Таким чином, нове досягнення стало черговим вагомим результатом у спортивній кар’єрі української борчині та підтвердило її успіхи на міжнародних змаганнях.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

Раніше українська тенісистка Еліна Світоліна вдруге у своїй кар’єрі досягла позначки в 50 перемог за сезон. Ювілейною стала перемога над китаянкою Го Ханьюй у 1/8 фіналу турніру Wuhan Open із рахунком 6:4, 6:1.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися до півфіналу турніру серії WTA 1000 у Пекіні. У чвертьфінальному поєдинку українська тенісистка поступилася представниці Китаю Чжен Ціньвень у двох сетах.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна покращитьпозицію у світовому рейтингу WTA за підсумками турніру в Пекіні. Це стане її найкращим результатом за останні п’ять років.

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