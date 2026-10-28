Українка Анастасія Алпєєва стала чемпіонкою світу з боротьби

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Українська спортсменка Анастасія Алпєєва стала чемпіонкою світу-2026 зі спортивної боротьби. Змагання відбуваються в Астані, столиці Казахстану. У фінальній сутичці українка здолала представницю Індії Каджал із рахунком 8:6 та здобула золоту медаль світової першості.

На шляху до фіналу Алпєєва упевнено перемогла суперниць з Білорусі (8:1), США (6:4) та Туреччини (11:0).

Соломія Винник (65 кг) та Оксана Лівач (50 кг) зупинилися за крок від п'єдесталу. Олександра Хоменець (57 кг) завершила боротьбу у чвертьфіналі.

Нагороди світової першості 29-30 жовтня також розіграють українуи Марія Єфремова (53 кг), Наталія Клівчутська (55 кг), Марія Винник (59 кг), Ілона Прокопевнюк (62 кг), Манола Скобельська (68 кг) та Надія Соколовська (72 кг),

Чемпіонат світу триватиме до 1 листопада.

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