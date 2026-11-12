Українка Анастасія Осадчук стала чемпіонкою світу з шахів серед аматорів

0:00 / 0:00

Киянка Анастасія Осадчук достроково здобула титул чемпіонки світу з шахів серед аматорів на змаганнях у Малайзії. Турнір проходив за швейцарською системою у 9 турів із класичним контролем часу.

Українська шахістка виступала у рейтинговій категорії до 2000 очок ЕЛО та забезпечила собі дострокове золото, набравши 7,5 бала за вісім турів до завершення змагань 12 листопада. Другу та третю сходинки посіли представниці Монголії Одмаа Енхсайхан і Наранзая Зорігоо, в активі яких по 5,5 очка.

Для Осадчук це вже друга світова першість такого рівня — у 2024 році вона вигравала чемпіонат світу серед аматорів у категорії до 1700 очок.

Джерело: Чемпіон.

Сестри Музичук увійшли до топ-20 найкращих шахісток світу.

Наймолодший гросмейстер світу Ігор Самуненков про плани на 2026 рік: ексклюзивне інтерв’ю.

Читай нас у