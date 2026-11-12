Українка Катерина Садурська встановила десятий світовий рекорд у фрідайвінгу

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Учасниця Олімпійських ігор 2016 року Катерина Садурська стала першою жінкою у світі, яка занурилася на глибину 90 метрів без ласт. Це досягнення стало її десятим світовим рекордом у фрідайвінгу.

Напередодні українка занурилася на 90 м у найскладнішій дисципліні – з постійною вагою без ласт (CNF). На змаганнях IDA Blue Element November 2026 спортсменка стала першою жінкою на планеті, яка досягла цієї глибини без додаткового спорядження. Найближча конкурентка Садурської змогла зануритися лише на 79 м.

Результат української фрідайверки виклик і для чоловічого спорту. За всю історію фрідайвінгу на таку глибину змогли зануритися лише шестеро чоловіків. Новий рекорд Садурської – вже десятий світовий у цій дисципліні за чотири роки. За цей час вона поглибила свій результат на 17 м.

«У липні цього року я йшла на рекорд 89 метрів, але за тиждень до старту отримала травму. Довелося терміново заліковувати рани й проходити курс антибіотиків. Я все ж вийшла на старт, та виснажений організм не витримав граничного навантаження — уже на фініші я вперше за 10 років кар'єри пережила блекаут і отримала дискваліфікацію. Це був складний досвід, який змусив мене переглянути підхід до підготовки», – розповіла Садурська.

На глибині 90 м легені стискаються вдесятеро, серцебиття сповільнюється до 20 ударів на хвилину, а тиску сягає 10 атмосфер. Занурення відбувається на одному вдиху, без ласт на глибину 30-поверхового хмарочоса.

Щоб зрозуміти масштаб виклику:

90 метрів – це без 10 м висота київської статуї «Батьківщина-Мати» від п'єдесталу до кінця меча, занурена під воду.

10 атмосфер тиску стискають легені фрідайвера до розміру невеличкого кулака, а об'єм повітря зменшується вдесятеро.

2-4 дні відновлення вимагає від організму лише один такий нирок на межі людських можливостей.

Після повномасштабного вторгнення РФ спортсменка поставила собі за мету регулярно піднімати прапор України на міжнародній арені. Оскільки умов для тренувань на батьківщині немає, то Садурська змушена постійно мандрувати. Кілька років фрідайверка живе в режимі постійних переїздів.

«Повномасштабна війна стала для мене тригером виходити на міжнародні змагання і ставити спорт у пріоритет. Мені доводиться забирати ресурс від особистого життя, але я розумію: нашим хлопцям і дівчатам на передовій у тисячі разів важче. Моя спроба сьогодні — це нагадування світу про незламність і непереможну силу українського народу, який продовжує битися до кінця і не здається ні під безперестанним вогнем, ні в умовах суцільної відсутності води, тепла, світла та комунікацій», – заявила Садурська.

Нагадаємо, Жаркова та Садурська здобули золото і срібло на чемпіонаті світу з фрідайвінгу.

Раніше Катерина Садурська покращила світовий рекорд з пірнання на глибину.

На Олімпійських іграх-2024 українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок змогли вийти до фіналу в каное-двійці на дистанції 500 метрів.

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