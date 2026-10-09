Українка Катерина Жаркова стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу

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Українська спортсменка Катерина Жаркова виборола золоту медаль чемпіонату світу з фрідайвінгу. Завдяки видатному результату на глибині вона випередила головних суперниць і здобула титул чемпіонки.

Відома українська фрідайверка Наталія Жаркова записала до свого активу чергове видатне досягнення. На світовій першості у Лімасолі (Кіпр) наша спортсменка продемонструвала вражаючий результат у найскладнішій дисципліні.

У останній день чемпіонаті світу під егідою міжнародної федерації фрідайвінгу (AIDA) розігрували медалі у дисципліні CWT, де атлети занурюються на глибину із постійною вагою. Головна конкурентка українки, угорка Жофія Тьорчік, заявила глибину 115 метрів, проте зуміла досягти лише позначки в 108 метрів після чого розвернулася та отримала штраф.

Жаркова впевнено виконала власну заявку на 113 метрів. Чисте й технічно бездоганне занурення дозволило українці показати найкращий результат на турнірі та піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Срібну нагороду здобула француженка Джейд Агботон, яка відстала від Жаркової на цілих 12 метрів (101 метр), а бронзову — Тьорчік (108 метрів з урахуванням штрафу).

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

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