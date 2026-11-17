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17 листопада під час міжнародних змагань Blue Element 2026 біля острова Домініка в Карибському морі українська фридайверка Наталія Жаркова занурилася на глибину 124 метри на одному вдиху з моноластою.

Таким чином спортсменка перевершила попередній світовий рекорд — 123 метри, який тримався майже три з половиною роки.

Для Жаркової це перший рекорд у дисципліні з моноластою та дев’яте світове досягнення в кар’єрі.

Джерело: Міністерство молоді та спорту України.

Українська спортсменка Катерина Жаркова виборола золоту медаль чемпіонату світу з фрідайвінгу. Завдяки видатному результату на глибині вона випередила головних суперниць і здобула титул чемпіонки.

Українські фрідайверки Наталія Жаркова та Катерина Садурська вибороли дві медалі чемпіонату світу у дисципліні «вільне занурення по тросу».

Українка Наталія Жаркова виграла чемпіонат світу з фрідайвінгу у дисципліні CWT — зануренні з постійною вагою з моноластою.

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