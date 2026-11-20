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18-річна українська боксерка Кіра Макогоненко отримала пропозицію представляти США на міжнародних змаганнях, однак відмовилася змінювати громадянство.

Спортсменка заявила, що не хоче зраджувати свої принципи та Україну, а надалі планує виходити на ринг під синьо-жовтим прапором.

Через повномасштабне вторгнення Росії Макогоненко була змушена залишити рідний Харків і переїхати до Львова, де продовжує тренування.

Боксерка наголосила, що війна лише посилила її мотивацію представляти Україну на міжнародній арені, щоб український гімн лунав на весь світ, а прапор підіймався на спортивних змаганнях.

Кіра вже має вагомі досягнення: вона стала чемпіонкою світу U-19 у ваговій категорії до 54 кг. Також спортсменка успішно дебютувала на професійному рингу, перемігши Поліну Довгінку одноголосним рішенням суддів.

Джерело: Радіо Свобода

Переможницею у номінації «Найкраща юна спортсменка жовтня» стала Кіра Макогоненко. Українська боксерка виборола золото чемпіонату світу серед молоді у ваговій категорії до 54 кг на турнірі в чорногорській Будві, де у фінальному поєдинку перемогла представницю Китаю Сіруй Ян.

Нагадаємо, Марта Костюк завершила виступ на Підсумковому турнірі трьома поразками та встановила антирекорд.

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