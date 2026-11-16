Українська фехтувальниця Анна Максименко здобула бронзу Кубка світу

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Українська шпажистка Анна Максименко у складі жіночої збірної виборола бронзову медаль командного турніру Кубка світу з фехтування. Змагання проходили 13–15 листопада в китайському місті Усі.

На шляху до нагороди українки перемогли збірні Польщі та Південної Кореї, яка очолює світовий рейтинг.

У півфіналі наша команда поступилася Угорщині, після чого в поєдинку за третє місце здолала суперниць із рахунком 39:32. Вирішальний бій провела саме Анна Максименко.

Ця нагорода стала першою командною бронзою жіночої збірної України з фехтування на шпагах на Кубках світу за останні два роки. В особистому турнірі спортсменка посіла п’яте місце.

Після повернення прикордонники Чопського загону привітали Анну з досягненням. Вона представляє Спортивний комітет Державної прикордонної служби України.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

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