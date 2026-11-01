Українська збірна здобула перше золото Юнацьких Олімпійських ігор

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17-річний український дзюдоїст Хазар Гейдаров здобув першу золоту нагороду для національної збірної на IV літніх Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі. Спортсмен став чемпіоном у ваговій категорії до 66 кг.

У вирішальному поєдинку за олімпійське золото український атлет переміг представника Канади Анеса Маті. Переможця визначили в додатковому часі (золотому кидку), де Гейдаров виборов звитягу завдяки трьом попередженням (шидо), отриманим канадським суперником. На шляху до фіналу українець також здолав представника Сенегалу Матара Діопа та угорця Німрода Мілднера.

Джерело: НОК України.

Російські легкоатлети позбавлені можливості виступити на юнацьких Олімпійських іграх, які проходять восени в столиці Сенегалу Дакарі.

«Суспільне Спорт» не транслюватиме церемонію відкриття юнацьких Олімпійських ігор 2026 року. Водночас змагання можна буде переглянути на платформах «Суспільне Спорт» і місцевих телеканалах «Суспільного».

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