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Українські суддівські бригади працюватимуть на двох матчах єврокубків цього тижня.

Микола Балакін обслуговуватиме матч Ліги Європи між загребським «Динамо» та «Баєром». Олексій Деревінський судитиме поєдинок Ліги конференцій між португальською «Брагою» та фінським КуПСом.

До обох бригад також увійшли українські арбітри, які працюватимуть на лініях, четвертими суддями та у системі VAR.

Джерело: УАФ

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