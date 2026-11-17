Жіноча збірна України з баскетболу зазнала найбільшої поразки у своїй історії. У матчі відбору на чемпіонат Європи українки поступилися Франції з рахунком 60:108, програвши суперницям 48 очок. Найскладнішими для команди Інни Кочубей стали друга половина зустрічі, коли француженки повністю перехопили ініціативу.

На початку матчу українки ще намагалися грати на рівних із суперницями. У першій половині зустрічі команда Інни Кочубей навіть мала невелику перевагу в рахунку після однієї з десятихвилинок. Однак утримати цей темп до великої перерви не вдалося. На відпочинок збірні пішли за рахунку 41:43 на користь Франції.

Після перерви гра української команди різко погіршилася. У третій чверті «синьо-жовті» набрали лише дев'ять очок, тоді як француженки продовжували впевнено збільшувати відрив. Остання десятихвилинка також залишилася за суперницями. Українки змогли заробити лише десять очок, а збірна Франції — продовжила атакувати й набрала ще більше.

Загалом у другій половині матчу українська команда набрала лише 19 очок. Француженки за цей самий час записали до свого активу 65. У підсумку зустріч завершилася з рахунком 108:60 на користь Франції. Ця поразка стала історичною для жіночої збірної України, але з негативного боку. Раніше найбільше українки програвали збірній Сербії — тоді різниця становила 42 очки. Тепер національна команда перевершила цей антирекорд ще на шість очок.

Попри розгром у матчі з Францією, Україна поки залишається на другому місці у своїй відбірковій групі. У доробку команди Інни Кочубей одна перемога та дві поразки. Наступний матч у кваліфікації на Євробаскет українські баскетболістки проведуть 10 лютого. Їхньою суперницею стане збірна Люксембургу. Для України це буде можливість перервати серію невдалих результатів і покращити своє становище у групі.

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