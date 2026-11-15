Українські шпажистки здобули бронзу на етапі Кубка світу з фехтування в Китаї

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Жіноча збірна України з фехтування на шпагах посіла третє місце у командних змаганнях на етапі Кубка світу, що завершився в китайському місті Усі. Бронзовими призерками турніру стали Анна Максименко, Інна Бровко, Влада Харькова та Яна Шемякіна під керівництвом старшого тренера Богдана Нікішина.

На шляху до п'єдесталу українки в 1/8 фіналу перемогли команду Польщі з рахунком 45:36, а у чвертьфіналі здолали лідерок світового рейтингу — збірну Республіки Корея (45:36). У півфіналі українська четвірка поступилася майбутнім переможницям турніру з Угорщини (33:41), проте у поєдинку за бронзові нагороди впевнено перемогла суперниць із Росії з рахунком 39:32.

Ця медаль стала першою командною нагородою для української жіночої шпаги на етапах Кубка світу за останні два роки — після срібла на турнірі у Ванкувері у 2024 році.

Джерело: Національна федерація фехтування України.

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