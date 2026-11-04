Український воротар Назар Домчак дебютував у Лізі чемпіонів у матчі з Арсеналом

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Український воротар Назар Домчак уперше зіграв у Лізі чемпіонів. Голкіпер молодіжної збірної України потрапив до стартового складу празької «Славії» на матч основного етапу турніру проти лондонського «Арсенала».

Український кіпер у 19 років дебютував у головному єврокубку. Цей поєдинок став для Домчака і першим у турнірах під егідою УЄФА загалом. Вихованець львівських «Карпат» поповнив лави чеського гранда влітку.

«Славія» заплатила за Домчака в міжсезоння 5 млн євро. Спершу він був резервним воротарем пражан і виступав за другу команду «червоно-білих». Однак, у вересні українець дебютував за основу в Кубку Чехії, а в жовтні – в національній першості.

Домчак у нинішньому сезоні до протистояння з «Арсеналом» провів чотири поєдинки за «Славію», у яких пропустив два м'ячі. Зберіг ворота сухими він у двох матчах. Контракт голкіпера з чеським грандом розрахований до літа 2031 року.

Про це повідомляється із посиланням на офіційний сайт турніру.

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