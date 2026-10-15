Український воротар пояснив, чому не перейшов у Вест Гем

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Український голкіпер Микола Литовка розповів, чому наприкінці 2000-х років зірвався його можливий перехід до англійського клубу «Вест Гем».

У 2005–2012 роках футболіст виступав у чемпіонаті В’єтнаму, отримав громадянство країни та у 2009 році зіграв два матчі за її національну збірну.

За словами Литовки, він разом з іншими натуралізованими футболістами успішно провів товариські поєдинки проти збірної Кувейту та грецького «Олімпіакоса». В обох матчах в’єтнамська команда перемогла з рахунком 1:0.

Однак згодом у В’єтнамі відмовилися від залучення до збірної гравців, які народилися в інших країнах. Як зазначив воротар, це було політичне рішення.

Після виступів за збірну Литовка отримав можливість поїхати на перегляд до «Вест Гема». Агент уже домовився про поїздку, однак реалізувати цей шанс не вдалося через вимоги англійської Прем’єр-ліги щодо виступів легіонерів за національні збірні.

Джерело: Главком

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