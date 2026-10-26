Українського гросмейстера Василя Іванчука включили до Зали світової шахової слави

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Легендарний український гросмейстер Василь Іванчук увійшов до Зали світової шахової слави (World Chess Hall of Fame). Урочиста церемонія включення п'яти нових лауреатів відбулася в американському місті Сент-Луїс.

Василь Іванчук є одним із найтитулованіших українських шахістів. Звання гросмейстера він здобув у 1988 році, є віцечемпіоном світу 2002 року, чемпіоном світу з бліцу (2007) та рапіду (2016), чемпіоном Європи 2004 року. У 2002 році Іванчук поступився Руслану Пономарьову в матчі за звання чемпіона світу ФІДЕ.

Джерело: Федерація шахів України.

Цьогоріч разом із українським гросмейстером до Зали світової шахової слави також включили Бориса Гельфанда (Ізраїль), Ульфа Андерссона (Швеція), Нану Іоселіані (Грузія) та Олександру Костенюк (Швейцарія). Урочиста церемонія включення відбулася в американському Сент-Луїсі, де з 2011 року розташовані музей і Всесвітній зал слави шахів.

Нагадаємо, Рада Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) ухвалила рішення тимчасово призупинити членство Федерації шахів Росії через невиконання рішення Спортивного арбітражного суду (CAS).

Також ФІДЕ усунула американського шахіста Крістофера Ю від змагань на рік через агресивну поведінку.

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