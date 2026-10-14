Українську важкоатлетку змусили залишатися на п'єдесталі під час гімну Білорусі

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Українська важкоатлетка Поліна Коноченко, яка здобула бронзу на чемпіонаті Європи серед юніорів, була змушена залишатися на п'єдесталі під час виконання гімну Білорусі. Це пояснюється суворими правилами міжнародних спортивних федерацій, які регулюють церемонію нагородження.

Поліна Кононченко, яка виступала у ваговій категорії до 57 кг, посіла третє місце у двоборстві на континентальній першості в Албанії завдяки блискучому виступу у поштовху, де українка стала другою, відставши від переможниці виду на один кілограм. Однак виступ нашої важкоатлетки був затьмарений неприємною подією: перемогу в цій категорії здобула білоруска Євгенія Ільїна.

Через це на церемонії нагородження Коноченко довелося слухати гімн Білорусі, адже керівні органи важкої атлетики з радістю допустили росіян, не приховуючи своїх політичних поглядів. Ба більше, їхніми правилами заборонено самовільно лишати п'єдестал під час церемонії нагородження, що може каратися серйозними санкціями. Українці все ж вдалося знайти вихід з цієї ситуації: вона закрила очі руками та схилила голову, показавши своє ставлення до переможниці змагань.

Федерація важкої атлетики України прояснила у своїх соціальних мережах деталі скандального інциденту. «Федерація важкої атлетики України підтримує Поліну. Її присутність на п’єдесталі була частиною спортивного протоколу й не означає підтримки держави, яка сприяє збройній агресії російської федерації проти України, або схвалення використання її державної символіки на міжнародних змаганнях.

Вважаємо неприпустимим ставити українських спортсменів перед вибором між дотриманням процедури нагородження та власною гідністю. Відповідальність за створення таких умов лежить на міжнародних спортивних організаціях, які допускають представників росії та білорусі до змагань під державними прапорами й із виконанням державних гімнів», – зазначили на сторінці Федерації у Фейсбук.

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