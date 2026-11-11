Українці Канади протестували в Оттаві через приїзд Олександра Овечкіна

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Члени Конгресу українців Канади провели акцію протесту біля арени Canadian Tire Centre в Оттаві 10 листопада, виступивши проти приїзду російського хокеїста Олександра Овечкіна. Це була його перша гра в Канаді цього сезону, повідомляє CBC.

Учасники акції висловили обурення тим, що Національна хокейна ліга продовжує вшановувати спортсмена, попри його публічну підтримку російської влади. Член Конгресу українців Канади Майк Риндзак наголосив, що повсякденне життя для російського хокеїста триває, тоді як війна Росії проти України продовжує забирати життя та руйнувати міста.

«Це абсолютно неприйнятно. Це війна. Руйнування та спустошення тривають прямо зараз, а для них — усе як зазвичай. Я бачу величезну підтримку з боку пересічних канадців. Для мене це дуже багато значить», — заявив Риндзак.

Ще в жовтні Конгрес українців Канади звернувся до уряду з вимогою заборонити Овечкіну в'їзд до країни. Президентка організації Олександра Хичій заявила, що НХЛ, на її думку, ігнорує підтримку хокеїстом російської влади, однак це не звільняє канадський уряд від відповідальності за дотримання законодавства. Вона також закликала внести Овечкіна та інших прихильників російської агресії проти України до санкційного списку.

Приводом для критики стала, зокрема, участь спортсмена у передвиборчих відео партії Володимира Путіна «Єдина Росія». У цих роликах також знімалися міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і Марія Львова-Бєлова, яку Міжнародний кримінальний суд підозрює у причетності до незаконної депортації українських дітей.

Коментуючи свою появу в агітаційних матеріалах, Овечкін заявив, що підтримує Росію та планує жити там разом із родиною. Водночас хокеїст наголосив, що виступає за мир, має українських друзів і не вважає себе політиком, який може визначати, хто правий у війні.

Нагадаємо, Овечкін знявся у відео на підтримку «Єдиної Росії» перед виборами в РФ.

Раніше Латвія заборонила в’їзд Овечкіну та Кремльову.

НХЛ заборонила путінському хокеїсту Овечкіну давати інтерв'ю в росії.

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