Українці Канади закликали владу країни заборонити в’їзд російським хокеїстам

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Виконавчий директор Конгресу українців Канади Данило Корбабич закликав канадський уряд відмовити у видачі віз усім членам російських хокейних збірних.

Приводом для звернення стало рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні, яке зобов'язало Міжнародну федерацію хокею (IIHF) скасувати обмеження та допустити російські команди до міжнародних змагань, зокрема юнацьких чемпіонатів світу U18 та U20 у Канаді.

У Конгресі українців Канади висловили обурення ухваленим судовим рішенням, назвавши його пропагандистською перемогою для держави-агресора в умовах триваючої війни та геноциду проти українського народу. У відповідь на це міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд підтвердила розчарування отрманим вердиктом CAS та зазначила, що уряд країни вивчає всі можливі варіанти дій і юридичні правила щодо застосування можливих візових обмежень стосовно російських спортсменів.

Джерело: «Укрінформ».

Збірні Норвегії, Данії, Швеції, Латвії та Чехії не гратимуть проти Росії на чоловічому чемпіонаті світу з хокею 2027 року в Німеччині. Національні федерації пояснили рішення міркуваннями безпеки спортсменів і тренерів, а також геополітичною напруженістю.

У неділю, 1 листопада, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), яке відкриває шлях до повернення російських збірних на чемпіонати світу з хокею. Він назвав таке рішення неприйнятним і закликав міжнародну спортивну спільноту не допускати Росію до змагань, поки вона продовжує війну проти України.

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