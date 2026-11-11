УПЛ визначила найкращих гравця та тренера 12-го туру

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Найкращим футболістом 12-го туру Української Прем’єр-ліги став нападник ЛНЗ Папа Ндіага.

Він відзначився дублем у матчі проти «Зорі», допомігши черкаській команді здобути перемогу.

Найкращим тренером туру визнали наставника ЛНЗ Віталія Пономарьова.

Також УПЛ оприлюднила символічну збірну туру. До неї увійшли троє захисників «Полісся» та воротар «Кудрівки» Лавута, який допоміг команді перемогти «Чорноморець».

Джерело: Українська Прем’єр-ліга

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера визначився зі складом команди на два найближчі поєдинки Ліги націй. До основного списку увійшли 25 футболістів, ще 9 гравців перебувають у резервному списку.

Український вінгер грецького АЕК Олександр Зубков отримав стресовий перелом великогомілкової кістки. Через ушкодження футболіст не допоможе національній команді в листопадових матчах Ліги націй. Головний тренер збірної України Андреа Мальдера вже вніс зміни до заявки. Замість Зубкова до команди викликали півзахисника Миколу Шапаренка та нападника Владислава Ваната.

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