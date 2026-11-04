УПЛ визначила найкращого гравця, тренера та символічну збірну 11-го туру

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Українська Прем’єр-ліга підбила підсумки 11-го туру сезону-2026/27 та оголосила імена найкращого футболіста, наставника й учасників символічної команди.

Найкращим гравцем туру визнали нападника львівських «Карпат» Яна Костенка. У матчі проти «Кудрівки» він оформив хеттрик і допоміг команді перемогти з рахунком 5:0.

Найкращим тренером став Роман Григорчук, під керівництвом якого одеський «Чорноморець» здолав на виїзді рівненський «Верес» — 3:1.

Найбільше представництво в символічній збірній отримали «Карпати» — до неї увійшли одразу четверо гравців львівського клубу.

Джерело: Українська Прем’єр-ліга.

Баварія обіграла Атлетіко 2:0 у Лізі чемпіонів.

Барселона розгромила Астон Віллу 3:0 завдяки дублю Рафіньї.

Манчестер Юнайтед відігрався з 0:2 і переміг Рому 3:2.

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