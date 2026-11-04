УПЛ визначила найкращого гравця, тренера та символічну збірну 11-го туру
Українська Прем’єр-ліга підбила підсумки 11-го туру сезону-2026/27 та оголосила імена найкращого футболіста, наставника й учасників символічної команди.
Найкращим гравцем туру визнали нападника львівських «Карпат» Яна Костенка. У матчі проти «Кудрівки» він оформив хеттрик і допоміг команді перемогти з рахунком 5:0.
Найкращим тренером став Роман Григорчук, під керівництвом якого одеський «Чорноморець» здолав на виїзді рівненський «Верес» — 3:1.
Найбільше представництво в символічній збірній отримали «Карпати» — до неї увійшли одразу четверо гравців львівського клубу.
Джерело: Українська Прем’єр-ліга.
Баварія обіграла Атлетіко 2:0 у Лізі чемпіонів.
Барселона розгромила Астон Віллу 3:0 завдяки дублю Рафіньї.
Манчестер Юнайтед відігрався з 0:2 і переміг Рому 3:2.