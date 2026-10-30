Усик може повернутися у крузервейт заради бою з Бенавідесом

Олександр Усик може повернутися до першої важкої ваги, щоб провести гучний бій з американцем Давідом Бенавідесом. Про такі плани команди українського боксера стало відомо 30 жовтня після розмови директора команди Усика Сергія Лапіна з інсайдером журналу The Ring Майком Коппінджером. За попереднім сценарієм, спочатку українець може поборотися за вакантний пояс IBF, а потім — за об’єднання титулів із Бенавідесом.

Про можливе повернення Усика у крузервейт повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Майка Коппінджера. Журналіст поспілкувався із Сергієм Лапіним в Ер-Ріяді, де представник українського боксера розповів про подальші плани команди. Одним із можливих кроків стане бій за вакантний титул IBF у першій важкій вазі. Якщо Усик здобуде цей пояс, наступною метою може стати поєдинок із Давідом Бенавідесом. Така зустріч дала б українцю шанс об’єднати чемпіонські титули та знову поборотися за звання абсолютного чемпіона світу.

Втім, наразі це лише можливий план. Офіційного підтвердження бою з Бенавідесом або домовленостей щодо поєдинку за пояс IBF поки немає.

Чим особливий можливий камбек Усика

Повернення до крузервейту стало б для українця поверненням у вагову категорію, де він уже досяг одного з найбільших успіхів у кар’єрі. У 2018 році Усик став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. У фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії він переміг росіянина Мурата Гассієва та зібрав усі головні чемпіонські пояси дивізіону.

Після цього боксер перейшов до надважкої ваги. Там він також досяг вершини: здобув головні чемпіонські титули та двічі переміг Тайсона Ф'юрі, ставши абсолютним чемпіоном світу. Тепер Усик може спробувати повторити своє досягнення у нижчій категорії. У разі успіху в боях за титули він матиме шанс знову стати абсолютним чемпіоном, але вже після повернення до дивізіону, з якого почався його великий міжнародний успіх.

Хто такий Давід Бенавідес

Американець Давід Бенавідес — один із провідних боксерів, якого команда Усика розглядає як можливого суперника. За інформацією джерела, він володіє чемпіонськими титулами WBA та WBO у крузервейті.

Потенційний поєдинок із Бенавідесом може відбутися у 2027 році. Для Усика це був би ще один гучний виклик і можливість поповнити свою колекцію титулів. Однак спершу українцю, якщо він справді повернеться до першої важкої ваги, потрібно буде визначитися з подальшим маршрутом у дивізіоні. Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Олександр Усик планує провести два гучні поєдинки у 2027 році. Серед можливих суперників українця — Тайсон Ф’юрі та непереможений американець Давід Бенавідес, який хоче перейти у надважку вагу. Водночас переговори про бій із Деонтеєм Вайлдером зайшли в глухий кут через розбіжності щодо грошей та умов контракту.

Поєдинок колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика з американським боксером Деонтеєм Вайлдером опинився під загрозою зриву. Британський аналітик Гарет Девіс припускає, що українець може розглянути варіант третього бою проти Тайсона Ф'юрі.

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