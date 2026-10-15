Усик обирає суперників для двох поєдинків у 2027 році

Олександр Усик планує провести два гучні поєдинки у 2027 році. Серед можливих суперників українця — Тайсон Ф’юрі та непереможений американець Давід Бенавідес, який хоче перейти у надважку вагу. Водночас переговори про бій із Деонтеєм Вайлдером зайшли в глухий кут через розбіжності щодо грошей та умов контракту.

Український боксер Олександр Усик розглядає можливість провести два великі поєдинки у 2027 році. Після того як він відмовився від кількох чемпіонських поясів, спортсмен хоче зосередитися на найгучніших боях у світовому боксі. За його інформацією, серед можливих суперників Усика — британець Тайсон Ф’юрі та американець Давід Бенавідес. Ще один варіант — поєдинок із Деонтеєм Вайлдером, однак домовитися про нього поки не вдалося.

Усик може втретє зустрітися з Ф’юрі

Один із варіантів для українського чемпіона — третій бій проти Тайсона Ф’юрі. Проте він залежить від результату іншого поєдинку британця. Ф’юрі має зустрітися з Ентоні Джошуа в грудні в Кардіффі. Якщо він переможе, це може відкрити шлях до третього протистояння з Усиком.

Боксери вже двічі виходили на ринг один проти одного. У травні 2024 року Усик переміг Ф’юрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. У грудні того ж року українець знову переміг британця, цього разу одностайним рішенням суддів.

Тому третій бій міг би стати продовженням одного з найгучніших протистоянь останніх років у надважкій вазі. Втім, наразі це лише можливий сценарій, який залежить від подальших планів обох боксерів.

Ще один можливий суперник — Давід Бенавідес

Інший варіант для Усика — бій із Давідом Бенавідесом. Американець залишається непереможеним і розглядає можливість перейти до надважкої ваги. Бенавідес відомий виступами в суперсередній і напівважкій вагових категоріях. Перехід до хевівейту міг би відкрити для нього шлях до поєдинку з Усиком.

Такий бій став би новим викликом для українця. На відміну від можливого третього протистояння з Ф’юрі, це була б зустріч із суперником, з яким Усик раніше не боксував. За інформацією Коппінджера, поєдинок із Бенавідесом є одним із пріоритетних варіантів для українського чемпіона. Однак офіційного підтвердження бою поки немає.

Переговори з Вайлдером зайшли в глухий кут

Раніше одним із можливих планів Усика називали поєдинок проти Деонтея Вайлдера. Його могли провести в березні 2027 року. Однак тепер цей варіант опинився під загрозою. За даними Коппінджера, переговори між сторонами зайшли в глухий кут через фінансові розбіжності та труднощі з узгодженням умов контракту.

Поки невідомо, чи вдасться сторонам повернутися до переговорів і домовитися про проведення бою. Тож поєдинок із Вайлдером наразі не можна вважати узгодженим.

Чому Усик відмовився від чемпіонських поясів

Наприкінці червня Усик добровільно звільнив чемпіонські пояси за версіями IBF, WBC та WBA. Українець пояснив, що після повторного здобуття статусу абсолютного чемпіона світу не бачить потреби утримувати всі титули. Водночас він наголосив, що не збирається завершувати професійну кар’єру. Усик хоче й надалі виходити на ринг, але зосередитися на великих поєдинках, які викликають найбільший інтерес у вболівальників.

Тепер серед можливих планів українця на 2027 рік — зустріч із Ф’юрі, бій із Бенавідесом або повернення до переговорів із Вайлдером. Однак остаточний вибір суперників і дати поєдинків поки не підтверджені. Отже, Усик, схоже, планує зробити наступний етап кар’єри серією гучних боїв. Які саме поєдинки відбудуться у 2027 році, залежатиме від переговорів, умов контрактів та планів потенційних суперників. Про плани українця повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інсайдера журналу The Ring Майка Коппінджера.

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