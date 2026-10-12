Усик відмовився від бою із Вайлдером через можливий поєдинок із Ф'юрі

Поєдинок колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика з американським боксером Деонтеєм Вайлдером опинився під загрозою зриву. Британський аналітик Гарет Девіс припускає, що українець може розглянути варіант третього бою проти Тайсона Ф'юрі.

На думку експерта, про можливу зміну планів Вайлдера можуть свідчити переговори американця щодо поєдинку з чемпіоном світу в першій важкій вазі Джеєм Опетаєю.

Гарет Девіс сподівається, що поєдинок Деонтея Вайлдера з Джеєм Опетаєю все ж відбудеться. Зокрема, він припускає, що бій може пройти в андеркарді потенційного протистояння між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.

Британський аналітик вважає таку зустріч цікавим протистоянням і звертає увагу на ударну потужність обох боксерів.

Водночас, на думку Девіса, одним із чинників, що можуть вплинути на організацію бою Усик — Вайлдер, є перспектива третього поєдинку українця з Тайсоном Ф'юрі. Такий сценарій може стати актуальним, якщо британський боксер переможе Ентоні Джошуа.

Раніше з'являлася інформація, що Вайлдер може зустрітися з Опетаєю вже у грудні в андеркарді можливого бою Ф'юрі — Джошуа. Однак остаточне підтвердження проведення цих поєдинків відсутнє.

Раніше повідомлялося, що переговори щодо організації бою Олександра Усика з Деонтеєм Вайлдером ускладнилися. За наявною інформацією, українець запросив більший гонорар, ніж організатори Zuffa та Туркі Аль аш-Шейх були готові запропонувати.

Крім того, з'являлися повідомлення про зацікавленість Усика в поєдинку з чемпіоном WBA та WBO Давідом Бенавідесом.

Тим часом Тайсон Ф'юрі раніше заявляв, що вже обговорював з Усиком можливість третього бою та нібито отримав попередню згоду українця.

Офіційного підтвердження домовленостей про третій поєдинок Усика та Ф'юрі наразі немає. Так само остаточно не підтверджено ані проведення бою Усика з Вайлдером, ані зміну планів американського боксера.

Про це Девіс заявив на YouTube-каналі The Fight Wire.

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі розповів про свої плани перед завершенням професійної кар'єри. Ексчемпіон за версіями WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring та IBF заявив, що хоче провести бій з Ентоні Джошуа, а згодом утретє зустрітися на рингу з українцем Олександром Усиком.

У Кардіффі подали заявку на вихід Ф’юрі та Джошуа до рингу о 1:00 — Sky Sports News.

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