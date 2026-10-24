В Австралії раптово помер ексгравець Порт-Аделаїди Деніел Стюарт — ABC News Australia

Клуб AFL «Порт-Аделаїд» повідомив про раптову смерть свого колишнього нападника Деніела Стюарта у віці 37 років. Про це повідомляє ABC News. Стюарт виступав за «Порт-Аделаїд» протягом чотирьох сезонів — з 2010 до 2013 року.

Кар’єра в AFL

Стюарт провів за «Порт-Аделаїд» 36 матчів і відзначився 31 голом. Високого нападника обрали на драфті новачків 2009 року, а наприкінці того ж сезону включили до старшого складу команди.

Футболіст був родом зі штату Вікторія. До переходу в «Порт-Аделаїд» він грав за клуб North Adelaide у Південноавстралійській національній футбольній лізі, а також за Eastern Ranges і Labrador з AFL Queensland.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Найуспішнішим матчем Стюарта в AFL стала гра заключного туру 2010 року проти «Річмонда» на стадіоні Доклендс. Тоді він забив чотири голи, а «Порт-Аделаїд» переміг із різницею в 10 очок.

Вшанування пам’яті

Клуб назвав раптову смерть Стюарта спустошливою та висловив співчуття його родині, друзям, колишнім партнерам по команді, тренерам і працівникам клубу. Генеральний директор «Порт-Аделаїда» Меттью Річардсон заявив, що клуб надасть підтримку всім, кого зачепила смерть колишнього футболіста.

«Порт-Аделаїд» також повідомив, що вшанує пам’ять Стюарта чорними траурними пов’язками під час першого домашнього матчу 2027 року на стадіоні Adelaide Oval.

Читай нас у