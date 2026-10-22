В Австралії спринтеру Джейку Дорану висунули обвинувачення — The Guardian

У Таунсвіллі, Австралія, поліція штату Квінсленд висунула 26-річному спринтеру Джейку Дорану один пункт обвинувачення щодо дитини віком до 16 років. У формулюванні поліції згадано непристойні відеоматеріали.

Розслідування триває

Як повідомляє The Guardian, Дорана затримали 13 жовтня. Поліцейське розслідування охоплює період від січня 2025 року до вересня 2026 року. Спортсмена звільнили під заставу, а 5 листопада він має постати перед магістратським судом Таунсвілла.

Поліція Квінсленду заявила, що розслідування продовжується. До Дорана звернулися по коментар.

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Реакція Australian Athletics

Australian Athletics повідомила, що Доран не має оплачуваної чи неоплачуваної посади в національному керівному органі. Водночас організація тимчасово заборонила йому відвідувати заходи клубів, асоціацій-членів та Australian Athletics, а також брати участь у легкоатлетичних тренуваннях, поки справа триває.

Доран переміг у бігу на 100 метрів на чемпіонаті Австралії 2022 року, показавши результат 10,05 секунди за попутного вітру. Він представляв Австралію на чемпіонаті світу та Іграх Співдружності, а 2023 року здобув національний титул на дистанції 200 метрів.

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