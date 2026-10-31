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В Австралії зняли з перегонів двох коней тренера Ніка Раяна — ABC News Australia

Федір Криштовський 31 Жовтня 2026 08:35
В Австралії зняли з перегонів двох коней тренера Ніка Раяна — ABC News Australia

В Австралії на іподромі Флемінгтон із програми Derby Day зняли двох коней тренера Ніка Раяна. Це сталося після ранкової перевірки його стайні, за результатами якої стюарди Racing Victoria висунули йому звинувачення у ймовірному володінні забороненою речовиною. У відповідних перегонах не стартували Anglaise у Wakeful Stakes та Doubt Time у Coolmore Stud Stakes.

Результати перевірки

Як повідомляє ABC News, перевірку стайні Раяна вранці провела команда Racing Victoria з контролю за дотриманням правил. За даними стюардів, у бардачку автомобіля тренера виявили два шприци з Darbepoetin Alfa.

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У Racing Victoria заявили, що Darbepoetin Alfa внесено до списку A заборонених речовин відповідно до Австралійських правил перегонів. Висунуте Раяну звинувачення стосується ймовірного володіння цією речовиною.

Слухання перенесли

Раян, який раніше був чемпіоном-жокеєм, не заявив позиції щодо обвинувачення. Слухання у справі перенесли на понеділок.

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