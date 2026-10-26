В Ісламабаді очікують закладення стадіону після знижки — Dawn

В Ісламабаді, Пакистан, найближчими днями очікують церемонію закладення нового крикетного стадіону біля підніжжя пагорбів Маргалла. Управління розвитку столиці Пакистану (CDA) та підрядник врегулювали суперечку щодо вартості заявки й погодили знижку в 400 млн рупій, повідомляє Dawn.

Умови контракту

Орієнтовна вартість проєкту за документом PC-I становила 11,9 млрд рупій. Найнижчу заявку на 8,9 млрд рупій подало спільне підприємство Habib-ZKB-EA. CDA наполягало на знижці до церемонії закладення, тоді як будівельна компанія зазначала, що подала заявку в березні, а відтоді зросли ціни на дизельне пальне, бензин та інші товари.

Член CDA з питань довкілля Абдулла Хуррам Ніазі підтвердив отримання знижки в 400 млн рупій і заявив, що церемонія закладення стадіону може відбутися за кілька днів. Під’їзну дорогу від Маргалла-роуд до будівельного майданчика вже завершили.

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Параметри майбутньої арени

За даними посадовців CDA, стадіон матиме три яруси, висоту понад 25 метрів і вміщуватиме більш як 35 тисяч глядачів. Перший етап передбачає спорудження стадіону та приблизно трьох кілометрів доріг. На другому етапі планують провести озеленення, електротехнічні роботи й підготовку поля, зокрема облаштувати крикетні пітчі.

Майданчик розташований поблизу сектору D-12 у зоні III, де будівництво загалом заборонене. CDA заявляє, що спортивні та рекреаційні об’єкти в цій зоні дозволені. Представники Пакистанської крикетної ради висловили сподівання завершити проєкт і ввести арену в експлуатацію до жіночого чемпіонату світу ICC T20 2028 року, щоб провести там частину матчів.

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