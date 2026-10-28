В Іспанії перенесли 24 матчі Кубка короля після аварії поїздів — The Independent

Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) перенесла всі 24 матчі першого раунду Кубка короля, які мали відбутися в середу в Іспанії. Рішення ухвалили після зіткнення двох швидкісних поїздів у провінції Толедо, повідомляє The Independent.

Перенесення матчів

У федерації заявили, що перенесли заплановані на день і вечір поєдинки на знак поваги та солідарності з жертвами аварії. Новий розклад турніру й остаточний час проведення відкладених матчів RFEF пообіцяла оголосити найближчими днями.

У середу виступи в Кубку короля мали розпочати клуби вищого дивізіону, зокрема «Валенсія», «Сельта» та «Реал Бетіс». «Реал Мадрид» і «Барселона» долучаються до змагань у грудні, починаючи зі стадії 1/16 фіналу, через участь у Суперкубку Іспанії.

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Аварія в провінції Толедо

Зіткнення сталося невдовзі після 09:00 між містами Мора й Оргас. У ньому були задіяні швидкісні поїзди Renfe та Iryo, які прямували з Мадрида до Севільї. На двох поїздах перебували загалом 544 людини.

За даними представника влади автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, внаслідок аварії з рейок зійшли два вагони. Щонайменше 46 людей, як побоювалися на момент публікації, могли загинути; місцева влада попереджала, що кількість жертв може зрости. «Реал Мадрид» і «Атлетіко» висловили співчуття родинам загиблих, постраждалим та всім, кого зачепила трагедія.

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