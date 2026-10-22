В Іспанії спорттрибунал розгляне висловлювання Тебаса про Real Madrid TV — Anadolu Agency

Національна спортивна рада Іспанії (CSD) передала до Адміністративного спортивного трибуналу (TAD) питання щодо висловлювань президента Ла Ліги Хав'єра Тебаса про комунікаційну стратегію телеканалу Real Madrid TV. Як повідомляє Anadolu Agency, CSD ініціювала розгляд 22 жовтня.

Підстави для розгляду

Рада попросила TAD оцінити, чи могли заяви Тебаса порушити статтю 76.4.b спортивного закону Іспанії 1990 року. Вона відносить публічні дії, що підривають спортивну гідність або пристойність, до серйозних порушень.

У дописі в соцмережі X від 16 жовтня Тебас порівняв комунікаційну стратегію Real Madrid TV з методами пропаганди, які використовував Йозеф Геббельс — міністр пропаганди нацистської Німеччини. Президент Ла Ліги заявив, що порівняння стосувалося саме комунікаційних методів, а не нацистської ідеології чи вболівальників мадридського клубу.

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Реакція клубу і Тебаса

Real Madrid назвав ці висловлювання неприйнятними та вимагав негайної відставки Тебаса з посад президента Ла Ліги й віцепрезидента Іспанської футбольної федерації. Президент CSD Хосе Мануель Родрігес Урібес також розкритикував порівняння та закликав Тебаса вибачитися перед клубом.

У відповідь на звернення до трибуналу Тебас звинуватив CSD у тому, що рада не реагує на неодноразові заяви Real Madrid проти Ла Ліги та іспанського суддівства. TAD має визначити, чи є підстави для дисциплінарного провадження. За серйозні порушення можливі попередження, штрафи або відсторонення.

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