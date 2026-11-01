V8 Superboats повернулися до Вікторії з аншлагом — ABC News Australia

У містечку Елмор в австралійському штаті Вікторія відбувся перший етап сезону 2026–27 чемпіонату V8 Superboats. Змагання з перегонів на реактивних човнах пройшли з аншлагом і стали поверненням цього виду спорту до штату приблизно через 15 років після закриття траси в Мелтоні, на захід від Мельбурна.

Елмор із населенням близько 850 людей уперше приймав етап V8 Superboats. За даними ABC News Australia, нову трасу облаштували на території Elmore Events Centre — некомерційного майданчика, який раніше був відомий насамперед аграрними днями поля, кінними подіями, заходами скаутів і трактор-пулом.

Нова технічна траса

Будівництво траси завдовжки один кілометр, завширшки три метри та завглибшки 750 міліметрів почали менш ніж рік тому. Її спроєктували так, щоб перевіряти технічні навички пілотів, а не лише максимальну швидкість. Під час перегонів човни помилялися на поворотах і виїжджали на острови, що додавало видовищності заїздам.

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Виконавчий менеджер Elmore Events Centre Дерек Шоттон назвав розвиток цього напряму ризикованим кроком для майданчика, але зазначив, що позитивна реакція спортсменів і глядачів підтвердила його доцільність. За його словами, перегони на реактивних човнах мають сприяти довгостроковій стабільності центру.

Перемога Disturbed Racing Team

У класі LS перемогла команда Disturbed Racing Team із Центрального узбережжя Нового Південного Уельсу, за яку виступали пілотка Джейд Атчісон і штурманка Ерін Кірні. Атчісон порівняла конфігурацію нової траси з картинговою та відзначила, що на ній важливішою є техніка проходження поворотів, ніж швидкість на довгих трасах.

Елмор прийматиме два етапи на сезон упродовж наступних п’яти років. Організатори вже розглядають зміни перед наступними перегонами, зокрема облаштування третього глядацького насипу. Наступний старт в Елморі запланували на 13 березня; того ж дня також мають відбутися трактор-пул і перегони газонокосарок.

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